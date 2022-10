Viol des Miss : Jamra retire sa plainte contre Amina Badiane

Jamra avait porté plainte contre l’organisatrice de la Miass Senegal, Amina Badiane pour apologie de viol suite à des propos indécents, qui avaient créé des vives indignations dans l’opinion publique. Après les excuses publiques de la dame, Mame Matar Gueye, président de l’Ong, a retiré sa plainte. Dénouement heureux. Après son face to face avec le commissaire Sangaré, Mame Matar Gueye a annulé sa plainte. Dans son rôle de médiatrice, Jamra offre présentement ses bons offices dans divers chantiers. On peut citer le cas de Lamine Ndiaye/ Sanekh, Fouta Tampi et fille, sans oublier la réintégration effective des 40 agents radiés de l’UCG. Et pour ne pas paraitre incohérente, Jamra se focalise sur la démarche de pacification publique.