Vidéos projetées par la Police et rejetées par France 24 : Abdoul Mbaye exige des démissions

Le leader de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail s’est exprimé sur la vidéo de France 24 montrant des individus en compagnie d’hommes en uniforme, semer la terreur dans la capitale Sénégalaise alors qu’ils étaient considérés comme des « forces occultés ». Sur son compte Twitter, après avoir s’interroger sur la once de crédibilité qui reste au gouvernement, il a demandé tout simple des démissions. « L’enquête de France 24 révèle que les vidéos projetées par la police sénégalaise pour justifier la présence de nervis et combattants armés parmi les manifestants ont été truquées pour la dédouaner. Quelle crédibilité va-t-il leur rester? Des démissions doivent suivre. », a twetté Abdoul Mbaye