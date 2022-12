[Vidéo] Rapport Cour des Comptes : Le directeur des Établissements de santé publique sort de sa réserve

l' affaire du rapport de la Cour des Comptes est décidément au menu de tous les débats concernant le secteur de la santé. En effet, en marge de l'atelier de réflexion sur le lancement d'un programme de formation portant sur le Master en management des organisations sanitaires et sociales mis en place par le groupe Sup de Co, le directeur des Établissements de santé publique, Dr Ousmane Dia, a été interpellé sur la question de l'heure, le rapport de la Cour des Comptes. Rappelons que les enquêteurs de la Cour des Comptes ont soulevé des failles au niveau de la gestion des fonds destinés à la riposte contre la Covid-19. De son côté, le Dr Dia a tenu à partager sa position par rapport à cette situation au micro de Seneweb.