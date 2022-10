[Vidéo] Muezzin assassiné à Pire: Les confessions émouvantes de ses quatre veuves

Son seul tort c'était de vouloir construire sa propre mosquée, mais le muezzin du village de Ndièye, situé dans la commune de Pire, a été lynché à mort finalement, lundi dernier, sur instruction de l'imam. Ainsi le contexte de deuil plane toujours sur le domicile du défunt Bassirou Mbaye. Malgré la douleur et la tristesse qui se lisaient sur leurs visages, les quatre veuves ont fait des témoignages unanimes sur défunt époux: ‘’Un bon père de famille, un homme pieux au service de sa famille et sa communauté, un bon éducateur’’, entre autres qualificatifs Le jour du crime, le muezzin avait demandé à l'une de ses épouses de lui préparer le petit-déjeuner avant son retour à la maison selon des témoignages recueillis par nos confrères de Seneweb. Malheureusement, Bassirou Mbaye ne va jamais retourner chez lui. Et pour cause, il a été lynché à mort. Regardez les témoignages unanimes des veuves du muezzin lynché à mort :