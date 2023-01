(Vidéo) Les graves révélations du Premier ministre Amadou Ba sur l’accident de Louga

« Tout cela montre la pertinence des mesures qui ont été prises. Nous avions demandé que les transformations que subissaient les véhicules de transport soient stoppés. On l’a revu aujourd’hui. C’est un cas dont la carte grise permettait de prendre 32 personnes: il y avait 15 personnes de plus soit 47 personnes, les 2 étant dans le camion. Rien ne l’explique mais ça montre la pertinence des mesures qui avaient été prises », a-t-il expliqué dans cette vidéo exploitée par Senego.

Le Premier ministre, en compagnies d’autres membres du gouvernement, d’ajouter: « nous avions aussi parlé des contrôles de visite technique. Nous avons remarqué aujourd’hui, au vu de l’enquête préliminaire, que ce véhicule a passé 03 fois la visite technique et qu’il vient de l’avoir. C’est vrai qu’il y a une responsabilité des services de l’Etat. De ce point de vu aussi l’Etat prendra toutes ses responsabilités pour que nos intérêts personnels ne soient mis au dessus de l’intérêt général ».Pour rappel, l’accident a eu lieu ce lundi matin sur la route de Sakal et a fait 22 morts et plusieurs blessés.