[Vidéo] Hôpital régional de Thiès : Les ex agents du Cte réclament leurs primes de 50 millions de fcfa

Ils sont restés 4 mois mois sans percevoir leurs primes de risque. Les ex agents du centre de traitement épidemiologique de l'hôpital régional de Thiès réclament leurs primes. Pourtant, ils vivent toujours les excroissances de la pandémie de Covid-19. Selon Ngoma Niang, secrétaire général national du syndicat autonome de la santé (Sas), "Ce sont plus de 86 personnes qui officiaient au Cte de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiénguène de Thiès.” Ils ont observé un mouvement d'humeur ce matin devant le centre hospitalier. Ils demandent à l'Etat de leur payer leurs primes de risques qui s'élèvent à plus de 50 millions de Fcfa. Ces travailleurs exigent le paiement intégral de ces primes. Ngoma Niang et ses camarades dénoncent en même temps le manque de reconnaissance de la tutelle. Le mouvement d'humeur de ce matin des ex agents du Cte risque toutefois de paralyser le système sanitaire si les 4 mois de primes de risque ne sont pas payés à temps.