(Vidéo) Dj Sidath tire sur les responsables de la Rfm: « Il y a de la dictature et je ne l’accepterai jamais »

Sidath Thioune revient à la charge et explique pourquoi il a fait la vidéo qui lui a valu la sanction. Invité de l’émission After + de la 2stv, l’animateur de la Rfm confie qu’il n’a aucun problème avec El Hadj Assane Gueye, Directeur de ladite radio. Il fait savoir d’ailleurs qu’ils ont travaillé ensemble pendant « plus de 24 ans sans problème ». Concernant la vidéo, il dit qu’il a juste donné son avis comme l’indique le nom de l’émission, « wakh sa khalate ». « Il s’agit de donner son opinion. Il faut aussi faire la part des choses. Sidath qui est chez lui est différent de Sidath qui est à la radio. Lui, c’est mon directeur dans l’entreprise mais dans le studio, c’est un présentateur. Donc je ne communiquais pas directement avec mon directeur, je parlais plutôt de l’animateur de l’émission « Wakh sa khalate ». C’était spontané », a-t-il expliqué dans cette vidéo décryptée par Senego. Pour Dj Sidath Thioune, l’entreprise qu’il a rejoint en 2003 est différente de celle de 2024. « Il y a une très grande différence sur le plan du travail, du professionnalisme mais aussi il y a de la dictature et je ne l’accepterai jamais. Je ne vais pas les citer mais il y en a. Ils se reconnaitrons », a-t-il révélé. « Dans une entreprise », ajoute-t-il, « on ne doit pas faire des règlements de compte. »Je te vois, tu ne me plais pas, je te mets au frigo, tu viens, tu ne me salues pas je te mets au frigo ». Dans cette boite, il y a plus de 700 employés mais aujourd’hui les 50% sont au frigo et ils reçoivent chaque mois leurs salaires. Si l’entreprise est en faillite, qui est le responsable? », a-t-il demandé. Pour rappel, Sidath Thioune avait reproché à El Hadj Assane Gueye ses critiques dans l’émission Wax sa xalat contre le nouveau régime installé à peine deux mois. « J’ai remarqué que tu as maintenant l’audace de dire certaines vérités alors que tu ne le faisais pas au temps du régime de Macky Sall », lui a-t-il dit dans une vidéo virale sur les réseaux sociaux.