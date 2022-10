[Vidéo] Divergences au sein de la famille Sy et entre les confréries : Le sermon poignant de Serigne Mansour Sy Dabakh

« 60 ans de conflit ça suffit », a déclaré hier Serigne Mansour Sy Dabakh sur les divergences au sein de la famille Sy et entre les confréries au Sénégal. Le Fils de Dabakh qui présidait la cérémonie officielle de l' édition 2022 à Tivaouane, ce samedi 8 octobre, n’a pas porté de gants pour asséner ses vérités à ceux qui alimentent ces polémiques. Dans la même foulée, Serigne Mansour Sy Dabakh a invité certains guides religieux à revoir leur « copie » notamment leurs rapports avec les disciples. « On va libérer les gens. Les gens ne sont pas des objets ni des automates. On doit changer notre perception de la religion. On doit revoir nos copies après ce Gamou », lance-t-il.