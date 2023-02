Victime d'un malaise: Talla Sylla évacué en France grâce au Président

Le 14 février, le ministre conseiller, Talla Sylla fut victime d'une crise pendant la cérémonie funéraire de Pape Moctar Cissé, Directeur des ressources humaines à la présidence de la République. Mais plus de peur que de mal, car nous venons d'apprendre, par le canal de nos confrères de Dakaractu, que l'ancien maire de la ville de Thiès se porte de mieux en mieux. En effet, il a été évacué à Paris sur instructions du Président Macky Sall et d'après son ami, Serigne Saliou Bousso, qui était, par ailleurs, son Directeur de campagne lors de la présidentielle de 2012, “il se porte très bien”. “Il a été certes évacué hier nuit en France, mais c'est juste pour lui permettre de suivre des traitements approfondis sur demande de ses médecins et surtout grâce à la diligence du Chef de l’État. Vous savez que le Président Macky Sall était à Dubaï lorsque le Président Talla a eu ce malaise. Mais dès que l’information lui est parvenue, il s’est arrangé pour faire prendre toutes les dispositions et placer son ministre-conseiller entre d’excellentes mains. Nous le remercions pour cette réaction hautement salutaire. Mieux, il a décidé de le faire évacuer à ses propres frais", renseigne-t-il.