Versement de 4% des bénéfices à Macky Sall : Auchan répond à Pape Alé Niang

Auchan Sénégal dément de façon catégorique le journaliste Papa Alé Niang. En effet, dans une vidéo live datée du mercredi 24 Août 2022 via la chaîne YouTube Dakar Matin, le journaliste interroge le Président de la République du Sénégal sur "une supposée appartenance de 4% des bénéfices d'Auchan". Suffisant pour que la chaîne de supermarchés se sente calomniée. La direction du groupe précise que la société Sénégal Auchan Store (marque Auchan au Sénégal) est une société de droit sénégalais, créée en 2014, et appartenant à 100% à Auchan Retail International. "Aucun citoyen ou entité sénégalais n'est actionnaire de Sénégal Auchan Store. Auchan Retail International est lui-même détenu par l'Association Familiale Mulliez (AFM), famille française par ailleurs connue à travers le monde. Ni Auchan Retail International, ni Sénégal Auchan Stores ne sont cotées en bourse", affirme le groupe dans un communiqué.

Auchan Sénégal nie l'existence d'un quelconque versement de sommes correspondant à "4% des bénéfices" à quiconque. Et "ne doutant point de la bonne foi et du professionnalisme du journaliste Pape Alé Niang”, Auchan Sénégal l'invite “à apporter et même publier sur la place publique les preuves de ses allégations". Auchan dit ne retirer aucun bénéfice pour le moment de son exploitation, en raison de l'importance des investissements réalisés sur le territoire sénégalais. Elle ne verse en conséquence aucun dividende : "Auchan au Sénégal s'acquitte envers l'Etat sénégalais scrupuleusement et strictement de ses obligations légales, douanières et fiscales résultant de son activité commerciale au Sénégal comme doit le faire toute entreprise de notre pays"