Vers une seconde inculpation : 2e retour de parquet pour Azoura Fall

Ayant accusé les forces de l’ordre d’avoir voulu assassiner le leader du Pastef/Les patriotes Ousmane Sonko, lors des incidents du 16 février dernier sur la corniche-Ouest, dans une vidéo, Assane Guèye a été arrêté par la Division des investigations criminelles (DIC). Puis, il a été placé sous mandat de dépôt par le juge du 8e cabinet pour offense au chef de l'État, outrage à un corps constitué et diffusion de fausses nouvelles. Comme si cela ne suffisait pas, le détenu, plus connu sous le nom d’"Azoura Fall", âgé de 33 ans, a été extrait de prison trois jours plus tard. De nouvelles charges pèsent sur lui. Face aux enquêteurs de la Sureté urbaine où il est gardé à vue, il a répondu des faits de menace de mort, d’appel au meurtre, de diffusion de fausses nouvelles de nature à occasionner des troubles politiques graves. Déféré vendredi dernier, il a finalement passé le week-end au commissariat central de Dakar. Et ce lundi 27 février, il a encore obtenu un 2e retour de parquet. Par ailleurs, son face-à-face avec le juge du 2e cabinet d’instruction est fixé pour demain mardi 28 février. Selon les informations de "Libération", celui qui est devenu célèbre en portant toujours le drapeau national derrière Ousmane Sonko, est visé pour une vidéo dans laquelle il promettait de «tuer Adji Sarr, en cas de procès public» avec Ousmane Sonko et d’«aller en prison».