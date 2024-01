Vers le lancement du chantier du Mémorial de Gorée

Le chef de l’Etat a annoncé, dimanche soir, dans son adresse à la Nation, qu’il allait lancer prochainement le chantier du mémorial de Gorée sur la corniche ouest de Dakar. ‘’(…) je lancerai prochainement le chantier du Mémorial de Gorée’’, a-t-il dit dans son message à la Nation à la veille du nouvel an. Dans son discours, Macky Sall a magnifié ‘’le talent et le génie créateur de notre peuple’’ tout en soulignant le soutien et les efforts apportés aux artistes et au secteur de la culture et de l’artisanat durant son magistère. ‘’Avec le Fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives (FDCUIC), et le Fonds de promotion de l’industrie cinématographique et audiovisuelle (Fopica), nous soutenons nos artistes, hommes et femmes de culture’’, a-t-il indiqué en parlant de l’Etat dans ce domaine. Le FDCUIC, d’un montant d’un milliard de francs CFA remplace le Fonds de développement des cultures urbaines mis en place en 2017, à la suite d’une audience du chef de l’Etat avec les rappeurs. Le montant du défunt fonds était de 300 millions FCFA à sa création, avant d’être porté par la suite à 600 millions de francs CFA. L’animateur culturel, Cheikh Ndiaye, précédemment directeur de la maison de la culture Douta Seck, a été nommé directeur général du Fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives. Quant au Fopica dont le secrétaire permanent, Aliou Kéba Badiane, a été nommé le 19 novembre dernier en remplacement de Abdoul Aziz Cissé, il est à hauteur de 2 milliards de francs CFA. A sa création en 2014, son montant de 1 milliard de francs CFA.