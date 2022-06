Vers la naissance de groupes d’autodéfense de quartiers contre les saccages de Yewwi

Les jeunes ont refusé de se battre pour ces opposants qui veulent devenir député. Naturellement, la foire des pneus a eu lieu mais la mobilisation attendue ne s’est pas produite. Ousmane Sonko vient de montrer toute sa faiblesse devant le pouvoir. Car les jeunes sur qui il comptait, ont pris du recul. Qui eut cru que Ousmane Sonko pouvait être enfermé chez lui par la police, sans que les jeunes ne viennent le libérer ? Il a enfin compris que les 200.000 jeunes appelés pour déloger le président Macky Sall, est une imagination loin de l’ordre des possibilités. Barthélemy Dias, a lui aussi appris à ses dépens que les forces de l’ordre ont le pouvoir de faire appliquer la loi. Si maintenant Sonko et Barthélemy veulent détruire les villes où ils sont élus maire, c’est de leur responsabilité. Ils auront tout simplement déçu leurs administrés.



Toutefois, au vu de la déclaration des jeunes de Grand Dakar, de Guediawaye et de la Medina, il faut craindre l’émergence du phénomène des groupes d’autodéfense dans les quartiers pour barrer la route aux milices de Yewwi.



Des jeunes vont desormais s’organiser pour se battre contre les manifestants qui veulent détruire leur quartiers. Ce serait alors dommage pour le pays qui souffre de l’irresponsabilité de l’opposition.



Les jeunes semblent déterminés pour protéger leur quartier contre les saccages. Mieux, ils sont décidés à défendre leurs biens et leur quartier. Les jours à venir, les Forces de sécurité risquent d’assister à des confrontations entre les jeunes de l’opposition et les groupes d’autodéfense de quartiers à Dakar et un peu partou