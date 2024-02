Se dirige-t-on vers la libération des détenus politiques ? Le Président Macky Sall a posé ce mercredi 07 février en conseil des ministres un acte allant dans le sens de la décrispation. Selon le communiqué publié à l’issue du Conseil, « le Chef de l’Etat, a décidé d’engager les voies et moyens de mettre en œuvre un processus pragmatique d’apaisement et de réconciliation pour préserver la paix et consolider la stabilité de la nation ». Dans cette dynamique, « le Président de la République a demandé au Gouvernement, notamment au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice de prendre les dispositions nécessaires pour matérialiser sa volonté de pacifier l’espace public dans la perspective du dialogue national et de l’organisation de la prochaine élection présidentielle », selon le texte. En clair, on va vers la libération de détenus politiques.