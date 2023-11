Verdict du 17 novembre : Ziguinchor organise une veillée nocturne ce jeudi

Ce vendredi 17 novembre, le monde entier va écouter et observer le Sénégal. Ce 17 novembre, la Chambre administrative de la Cour suprême examinera le recours de l’Agent judiciaire de l’État (AJE) contre la décision du juge du tribunal de Ziguinchor ordonnant la réintégration d’Ousmane Sonko sur les listes électorales. De son côté, la Cour de justice de la Cedeao donnera son verdict, suite à l’audience tenue en début novembre, relative à la radiation de Sonko sur les listes électorales, de la dissolution de son parti, le Pastef et de sa libération. Les militants et sympathisants de Sonko ne comptent pas rester les bras croisés ou attendre sagement les verdicts dans leurs maisons. Les patriotes envisagent de grands rassemblements dans l’étendue du territoire national pour mettre la pression sur les décideurs du destin de leur leader. Ziguinchor, ville natale et base du candidat Ousmane Sono dont- il est le maire se démarque des autres régions. En attendant vendredi 17, une veillée nocturne sera organisée ce jeudi 16, à partir de 21h, au terrain Diatir, à Lydiane. Les Ziguinchorois réclament en plus de celle de leur édile, la libération de tous les détenus politiques.