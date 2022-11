Vente des cartes Apr à Mbirkilane : Seydou Guèye propose une démarche inclusive

Dans le cadre de l’opération de vente des cartes de membre de l’Apr, le porte-parole du parti au pouvoir, Seydou Guèye, appelle à une démarche inclusive pour éviter les comités fictifs. Lors de son passage à Mbirkilane, il a fait savoir que l’achat des cartes par les responsables politiques à la place des militants peut aboutir à la création de comités fictifs. Et pour éviter cela, Seydou Guèye théorise l’approche inclusive. Au micro d’iRadio, il explique : «La méthode est très simple, parce que ce n’est pas l’Apr seulement ; habituellement, les partis politiques au Sénégal et d’autres pays, c’est de procéder au placement des cartes en donnant des quantités importantes à des responsables et, au final, on constate que l’achat de la carte n’est pas le fait du militant, c’est le fait du responsable et ça vous donne des comités fictifs. Des réalités que vous ne retrouvez pas le jour où vous en avez besoin. Nous avons préféré la sincérité de la démarche, la dynamique populaire, l’approche inclusive et le principe égalitaire dans cette opération d’animation politique, pour que chaque responsable politique se sente concerné, s’engage, s’implique, s’investisse, vende des cartes et monte son comité.»