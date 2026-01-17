Veille de Finale : Le dernier entraînement des “lions” à l’annexe du stade “Prince Moulay Abdallah”

Cette séance a toutefois été marquée par deux absences de taille. Habib Diarra et Kalidou Koulibaly ne se sont pas entraînés avec le groupe. Les deux joueurs sont en effet suspendus pour la finale en raison d’un cumul de cartons et ne pourront pas prendre part à la rencontre décisive.



D'après Seneweb, le capitaine Kalidou Koulibaly était néanmoins présent au bord de la pelouse, aux côtés de Cheikhou Kouyaté, pour suivre attentivement la séance et soutenir ses coéquipiers. Les deux cadres ont échangé avec le staff et observé le travail du groupe, preuve de leur implication malgré leur indisponibilité.



Comme le veut la tradition à la veille d’un match, les 15 premières minutes de l’entraînement ont été ouvertes à la presse, permettant aux journalistes de constater la sérénité et la concentration qui règnent au sein de la tanière.