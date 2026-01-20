Keur Massar : Sadio Mané immortalisé aux Parcelles Assainies Unité 5

À la veille de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, l’international sénégalais Sadio Mané a été honoré à Keur Massar, précisément aux Parcelles Assainies Unité 5. Les jeunes de l’ASC Entente 2345, avec l’appui du maire de Keur Massar Nord, Adama Sarr, ont procédé à l’inauguration d’une effigie à l’effigie de la star des Lions de la Téranga.



Le portrait mural du footballeur a été peint sur le rond-point central du quartier, désormais baptisé au nom de Sadio Mané. Une initiative citoyenne qui témoigne de l’admiration et de la reconnaissance de la jeunesse locale envers l’un des plus grands ambassadeurs du football sénégalais sur la scène internationale.



À travers cet hommage, les initiateurs entendent célébrer le parcours exemplaire du natif de Bambali, symbole de persévérance, de réussite et d’engagement. Le projet vise également à renforcer le sentiment de fierté nationale et à inspirer les jeunes générations à croire en leurs rêves, tant sur le plan sportif que social.



Cette action s’inscrit dans une dynamique plus large de valorisation des figures nationales ayant marqué l’histoire du Sénégal, à un moment crucial où tout un pays retient son souffle à l’approche d’une nouvelle finale continentale.