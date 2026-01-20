CAN 2025 /Après le sacre historique du Sénégal : Sadio Mané dévoile pour la première fois le visage de sa fille

Au-delà de l’exploit sportif, une autre image forte a marqué la fin de la rencontre. Lors de la cérémonie de remise des médailles, Sadio Mané, accompagné de son épouse Aïcha Tamba, venue soutenir l’équipe nationale, a créé l’émotion en dévoilant pour la toute première fois le visage de leur fille, jusque-là préservé des projecteurs. Un moment intime et symbolique, partagé dans l’euphorie du sacre continental, qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

