Kiné Ndiaye Rose s'est fiancée : Entre or et millions, découvrez sa dot exceptionnelle

L’actrice Kiné Ndiaye Rose n'est plus un cœur à prendre. Selon des informations relayées sur les réseaux sociaux, la petite-fille du défunt tambour-major Doudou Ndiaye Rose s’est fiancée à Mouhamed Mbaye, un homme resté jusqu’ici en retrait de la scène médiatique.



La cérémonie de fiançailles s’est tenue dans un cadre strictement familial, officialisant une relation entretenue dans la plus grande discrétion depuis plusieurs années. Bien que peu d’images aient filtré, l’événement a rapidement suscité de nombreuses réactions en ligne.



D’après les informations partagées, le futur époux aurait offert à l’actrice une dot composée d’une somme de 5 millions de FCFA, d’une parure en or ainsi que d’un iPhone 17. Des détails qui ont largement alimenté les discussions sur les réseaux sociaux, entre messages de félicitations et commentaires admiratifs.



Pour l’heure, l’actrice ne s’est pas encore exprimée publiquement au sujet de ses fiançailles.

