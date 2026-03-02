Setal.net

Un seul camp : la Nation. Une seule exigence : la cohésion au sommet


Un seul camp : la Nation. Une seule exigence : la cohésion au sommet

Notre pays traverse une période charnière de son histoire. Les défis auxquels la Nation est confrontée sont d’une ampleur exceptionnelle et appellent à la lucidité, à la cohésion et à une élévation du débat public. Les Sénégalais ont besoin d’une parole claire, d’une pédagogie de la vérité et d’une transparence totale sur les difficultés structurelles que connaît le pays. Les solutions qui s’imposent nécessiteront des efforts importants et des choix courageux.

Le Sénégal fait face à une dette publique lourde, qui réduit considérablement les marges de manœuvre budgétaires et limite la capacité de l’État à investir dans les secteurs essentiels. Cette contrainte pèse sur les politiques publiques, sur la qualité des services, sur le soutien aux ménages et sur la dynamique de croissance. Elle impose des arbitrages difficiles, mais indispensables.

À cela s’ajoute une crise universitaire qui fragilise l’avenir de milliers de jeunes et met sous tension nos institutions académiques. Le front social est marqué par des revendications multiples et légitimes : enseignants, travailleurs, étudiants, acteurs économiques, tous expriment des attentes fortes, nourries par des années de frustrations. La cherté de la vie, la pression sur l’emploi, les défis énergétiques, la gouvernance des ressources naturelles et la stabilité institutionnellecomplètent un tableau exigeant.

Il est essentiel de rappeler que la nouvelle page ouverte en 2024 l’a été au prix de sacrifices immenses consentis par des milliers de Sénégalais. Ces sacrifices n’appartiennent à aucun camp politique : ils appartiennent à la Nation. Les succès du passé ne garantissent rien pour l’avenir. Les méthodes qui ont permis l’alternance ne suffiront pas à relever les défis actuels, car les attentes ont évolué et les contraintes sont plus lourdes. L’histoire ne se répète jamais à l’identique.

Le pays n’a pas besoin de fragmentation, mais de cohésion. Les citoyens n’attendent ni divisions internes, ni querelles de leadership, ni luttes d’influence. Ils attendent une direction claire, une cohérence d’action et une mobilisation de toutes les énergies pour répondre aux urgences nationales. Ceux qui élisent, ce sont les Sénégalais, libres dans leurs choix, qui jugent sur les résultats, la constance et la capacité à améliorer concrètement leur vie.

Il n’existe pas de camps opposés. Il n’existe qu’un seul camp : le camp du Sénégal. C’est ce pays que nous avons promis de reconstruire, de protéger et d’élever. Cette ambition ne pourra se réaliser que dans l’unité, la discipline et le sens de l’État, en cohérence avec le projet porté conjointement par le Président Bassirou DiomayeFaye et le Premier ministre Ousmane Sonko.

La réussite du mandat en cours est déterminante. Elle conditionnera toute possibilité de continuité ou de renouvellement politique en 2029. Les Sénégalais nous jugeront sur les actes : maîtrise de la dette, stabilisation du front social, relance économique, qualité des services publics, gestion des ressources naturelles, paix civile, justice et transparence. C’est sur ces chantiers que se joue l’avenir du pays.

Dans ce contexte, la cohésion au sommet de l’État n’est pas seulement souhaitable : elle est indispensable. Les Sénégalais attendent une parole unifiée, une vision partagée et une capacité à agir avec constance et responsabilité. Ils ont besoin de sentir que l’État avance d’un seul pas, avec une direction claire et une volonté ferme de servir l’intérêt général.

Relever le débat public est une exigence démocratique. Expliquer avec transparence les contraintes héritées, les choix à opérer, les sacrifices à consentir et les priorités à établir est essentiel pour restaurer la confiance. Le pays ne surmontera les tensions actuelles que si les citoyens perçoivent une cohérence d’action et une mobilisation collective.

Construire un Sénégal plus juste, plus solide et plus résilient exige une unité d’action et une discipline institutionnelle à la hauteur des attentes du peuple. Le pays a besoin d’un leadership rassemblé, concentré sur l’essentiel, capable de transformer les contraintes en opportunités et les sacrifices en progrès. C’est l’engagement que nous avons pris devant les Sénégalais. Ensemble, nous pouvons réussir ; divisés, nous échouerons.

Lansana Gagny SAKHO

Pastef les patriotes

 



Lundi 2 Mars 2026 - 16:35



Setal People - 20/01/2026 - 0 Commentaire

Keur Massar : Sadio Mané immortalisé aux Parcelles Assainies Unité 5

Keur Massar : Sadio Mané immortalisé aux Parcelles Assainies Unité 5
À veille de la finale historique de la CAN entre le Maroc et le Sénégal, Cheikh Niang, ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, revient sur la...

CAN 2025 /Après le sacre historique du Sénégal : Sadio Mané dévoile pour la première fois le visage de sa fille

20/01/2026 - 0 Commentaire
CAN 2025 /Après le sacre historique du Sénégal : Sadio Mané dévoile pour la première fois le visage de sa fille
Au-delà de l’exploit sportif, une autre image forte a marqué la fin de la rencontre. Lors de la cérémonie de remise des médailles, Sadio Mané, accompagné de son épouse Aïcha Tamba, venue soutenir...

La chanteuse guinéenne Djélikaba Bintou Kouyaté doit une nouvelle fois faire face à ses détracteurs

10/12/2025 - 0 Commentaire
La chanteuse guinéenne Djélikaba Bintou Kouyaté doit une nouvelle fois faire face à ses détracteurs
Dans un communiqué publié sur son compte Facebook, la chanteuse Djélikaba Bintou Kouyaté a fermement nié toute implication dans une vidéo à caractère indécent circulant sur les réseaux sociaux. Elle...

Sidiki Diabaté vs Cheikhna Nimaga: L’audience renvoyée au 16 décembre prochain

10/12/2025 - 0 Commentaire
Sidiki Diabaté vs Cheikhna Nimaga: L’audience renvoyée au 16 décembre prochain
L’influenceur malien Cheikhna Nimaga, plus connu sous le nom de Général Chico 223 et résidant au Sénégal, a été attrait ce matin devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, suite à une...

Scandale Miss Universe : Raúl Rocha fait des révélations et secoue l’univers entier

26/11/2025 - 0 Commentaire
Scandale Miss Universe : Raúl Rocha fait des révélations et secoue l’univers entier
Le président de Miss Universe, Raúl Rocha, est au centre d’une tempête médiatique. Dans une vidéo-confession très attendue, il a formulé des reproches contre Olivia Yacé, la candidate ivoirienne,...

Chronique - 08/02/2025 - 0 Commentaire

SetalChat_a6370.html
Revue de presse

Revue de presse - 23/02/2026 - 0 Commentaire

Vie de couple

Vie de couple

Mariage en vue : trois clés nécessaires pour un plein succès

02/08/2021 - 0 Commentaire
Le mariage, c’est le trait d’union entre deux destins. Réussir une vie de couple demande aussi des préalables, une introspection. Ola vous donne ici les 3 clés nécessaires pour bien réussir votre...

Messieurs, voici 6 techniques simples pour éviter l’éjaculation précoce

10/05/2021 - 0 Commentaire
Messieurs, voici 6 techniques simples pour éviter l’éjaculation précoce
Vous souffrez d’éjaculation précoce ? Voici des techniques simples qui vous aideront. Éjaculer avant votre partenaire est le problème le plus courant chez les hommes à un moment donné de leur vie....

Les dix aphrodisiaques qui assurent une saine vie de couple

17/02/2021 - 0 Commentaire
Les dix aphrodisiaques qui assurent une saine vie de couple
Ah qui n’a jamais rêvé de trouver le stimulant sexuel qui réveillerait les ardeurs de son partenaire ? Un petit coup de mou et hop une pincée de poudre magique et ça repart ! Mais quels sont les...
Google+
Partager ce site

Contribution

Le Sénégal dans l’incertitude (Pr Moussa DIAW, politologue)

Le Sénégal dans l’incertitude (Pr Moussa DIAW, politologue)
L’élection de Bassirou Diomaye Faye , le 24 mars 2024, avec 54% dès le premier tour, représente un tournant dans l’histoire politique du pays car elle s’est déroulée dans un contexte particulier de...

La Jeunesse Sénégalaise : La Grande Trahison de Pastef: (Député Abdou MBOW Groupe Takku Wallu Sénégal)

La Jeunesse Sénégalaise : La Grande Trahison de Pastef: (Député Abdou MBOW Groupe Takku Wallu Sénégal)
La Jeunesse Sénégalaise : La Grande Trahison de Pastef. Les images de milliers de jeunes Sénégalais devant la structure qui accueille le dépôt de leurs dossiers leur permettant d’aller travailler en...
Radios en ligne

Radios en ligne

La PRESSE sur Setal
Connectez-vous sur l'essentiel
Dakar musique
Dépêches APS
Dernière minute
Diasporaenligne.net
http://www.guide-business.com
Journalnt.com
koldanews
L'actualité au Sénégal
Mourides.info
ndarinfo
Premier site sur le mariage
Pressafrik
Radiodiffusion télévision sénégalaise
S'informer devient un plaisir!
sen360.com
Sunudiaspora
Sunugal Infos