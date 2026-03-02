Un seul camp : la Nation. Une seule exigence : la cohésion au sommet

Notre pays traverse une période charnière de son histoire. Les défis auxquels la Nation est confrontée sont d’une ampleur exceptionnelle et appellent à la lucidité, à la cohésion et à une élévation du débat public. Les Sénégalais ont besoin d’une parole claire, d’une pédagogie de la vérité et d’une transparence totale sur les difficultés structurelles que connaît le pays. Les solutions qui s’imposent nécessiteront des efforts importants et des choix courageux.



Le Sénégal fait face à une dette publique lourde, qui réduit considérablement les marges de manœuvre budgétaires et limite la capacité de l’État à investir dans les secteurs essentiels. Cette contrainte pèse sur les politiques publiques, sur la qualité des services, sur le soutien aux ménages et sur la dynamique de croissance. Elle impose des arbitrages difficiles, mais indispensables.



À cela s’ajoute une crise universitaire qui fragilise l’avenir de milliers de jeunes et met sous tension nos institutions académiques. Le front social est marqué par des revendications multiples et légitimes : enseignants, travailleurs, étudiants, acteurs économiques, tous expriment des attentes fortes, nourries par des années de frustrations. La cherté de la vie, la pression sur l’emploi, les défis énergétiques, la gouvernance des ressources naturelles et la stabilité institutionnellecomplètent un tableau exigeant.



Il est essentiel de rappeler que la nouvelle page ouverte en 2024 l’a été au prix de sacrifices immenses consentis par des milliers de Sénégalais. Ces sacrifices n’appartiennent à aucun camp politique : ils appartiennent à la Nation. Les succès du passé ne garantissent rien pour l’avenir. Les méthodes qui ont permis l’alternance ne suffiront pas à relever les défis actuels, car les attentes ont évolué et les contraintes sont plus lourdes. L’histoire ne se répète jamais à l’identique.



Le pays n’a pas besoin de fragmentation, mais de cohésion. Les citoyens n’attendent ni divisions internes, ni querelles de leadership, ni luttes d’influence. Ils attendent une direction claire, une cohérence d’action et une mobilisation de toutes les énergies pour répondre aux urgences nationales. Ceux qui élisent, ce sont les Sénégalais, libres dans leurs choix, qui jugent sur les résultats, la constance et la capacité à améliorer concrètement leur vie.



Il n’existe pas de camps opposés. Il n’existe qu’un seul camp : le camp du Sénégal. C’est ce pays que nous avons promis de reconstruire, de protéger et d’élever. Cette ambition ne pourra se réaliser que dans l’unité, la discipline et le sens de l’État, en cohérence avec le projet porté conjointement par le Président Bassirou DiomayeFaye et le Premier ministre Ousmane Sonko.



La réussite du mandat en cours est déterminante. Elle conditionnera toute possibilité de continuité ou de renouvellement politique en 2029. Les Sénégalais nous jugeront sur les actes : maîtrise de la dette, stabilisation du front social, relance économique, qualité des services publics, gestion des ressources naturelles, paix civile, justice et transparence. C’est sur ces chantiers que se joue l’avenir du pays.



Dans ce contexte, la cohésion au sommet de l’État n’est pas seulement souhaitable : elle est indispensable. Les Sénégalais attendent une parole unifiée, une vision partagée et une capacité à agir avec constance et responsabilité. Ils ont besoin de sentir que l’État avance d’un seul pas, avec une direction claire et une volonté ferme de servir l’intérêt général.



Relever le débat public est une exigence démocratique. Expliquer avec transparence les contraintes héritées, les choix à opérer, les sacrifices à consentir et les priorités à établir est essentiel pour restaurer la confiance. Le pays ne surmontera les tensions actuelles que si les citoyens perçoivent une cohérence d’action et une mobilisation collective.



Construire un Sénégal plus juste, plus solide et plus résilient exige une unité d’action et une discipline institutionnelle à la hauteur des attentes du peuple. Le pays a besoin d’un leadership rassemblé, concentré sur l’essentiel, capable de transformer les contraintes en opportunités et les sacrifices en progrès. C’est l’engagement que nous avons pris devant les Sénégalais. Ensemble, nous pouvons réussir ; divisés, nous échouerons.



Lansana Gagny SAKHO



Pastef les patriotes





