Gaz Sénégalo-mauritanien : L’annonce de Kosmos Energy sur une requête chère à Sonko

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, s’est plusieurs fois offusqué de la situation. En effet, les compagnies pétrolières qui exploitent le gisement sénégalo-mauritanien de Grand Tortue Ahmeyim (GTA), n’approvisionnent, jusqu’ici, pas le pays en Gaz naturel. Mais, cette situation devrait bientôt changer. Kosmos Energy, l’opérateur du champ gazier, s'est exprimé sur la question.



Un accord de principe



«La production de la phase1 étant désormais pleinement opérationnelle, le partenariat se concentre sur la croissance future de la production via la phase 1+, qui exploite pleinement l'infrastructure existante pour la vente sur les marchés domestiques du Sénégal et de la Mauritanie», a indiqué Kosmos Energy.



Dans son rapport 2025 qu’il vient de rendre public, la compagnie texane annonce qu’«un accord de principe pour les ventes de gaz domestique est attendu en 2026». Kosmos renseigne que le Sénégal devrait même entamer, au prochain trimestre de cette année, «la construction du réseau de gazoducs qui acheminera le gaz du terminal central jusqu'à la côte pour la vente sur le marché intérieur».



143 milliards d’économies



En août dernier, le chef du gouvernement sénégalais avait annoncé la couleur. «Sur 2026, nous ne voulons pas aller chercher neuf cargaisons très loin alors qu’il y a du gaz qui est produit ici. Nous voulons nous approvisionner ici même», avait-t-il martelé alors qu’il recevait le patronat sénégalais.



Ousmane Sonko avait indiqué que l’approvisionnement du pays à partir de Gta aurait des conséquences importantes sur le prix du kilowatt heure pour la production et les ménages. Les conséquences en termes d'économies sont évaluées, au minimum, à 143 milliards, avait-il déclaré.

