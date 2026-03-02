Dossier de candidature du président Macky Sall au poste de SG de l’ONU, déposé : Dr. Yoro Dia confirme Babacar Bâ du Forum du Justiciable

Babacar Bâ du Forum du Justiciable espère que l’Etat du Sénégal apportera son soutien à cette candidature historique. Les enjeux liés à une éventuelle accession d’un ancien président sénégalais à la tête de l’ONU, devrait éveiller le patriotisme des hautes autorités. Cette candidature représente une opportunité exceptionnelle : elle renforcerait la visibilité du Sénégal, offrirait à l’Afrique une voix plus influente dans les grandes décisions mondiales.