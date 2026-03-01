Setal.net

Frappes contre l'Iran: quel impact sur le pétrole ?


Frappes contre l'Iran: quel impact sur le pétrole ?

Le conflit engagé samedi par des frappes américaines et israéliennes contre l'Iran pourrait perturber gravement l'approvisionnement mondial d'or noir et faire flamber les prix du baril à des niveaux plus vus depuis des années.

L'Iran, un producteur qui compte

L'Iran, dont l'économie est largement dépendante des revenus pétroliers, figure parmi les dix plus grands producteurs mondiaux avec environ 3,1 millions de barils par jour (mb/j), selon l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep).

Il produisait presque deux fois plus dans les années 70, avant la révolution islamique de 1979 et l'imposition de différentes vagues de sanctions économiques américaines y compris la récente politique de "pression maximale" sur le pétrole iranien voulue par Donald Trump.

"En 1974, l'Iran était le troisième plus grand producteur mondial après les Etats-Unis et l'Arabie saoudite, devant la Russie", rappelle Arne Lohmann Rasmussen, analyste chez Global Risk Management, interrogé par l'AFP.

Son or noir est relativement facile à extraire, avec "un coût pouvant être aussi bas que 10 dollars" le baril, voire moins, selon l'analyste, un prix que seuls les pays du Golfe parviennent à concurrencer, quand il faut dépenser entre 40 et 60 dollars pour produire un baril de pétrole canadien ou américain.

Le pays disposerait des troisièmes réserves mondiales de brut, ce qui en fait un acteur stratégique à long terme et des frappes américaines sur ses infrastructures, en bon état, ne seraient pas sans conséquence.

Le pays exporte aujourd'hui entre 1,3 et 1,5 million de barils par jour, mais à cause des sanctions américaines, ses débouchés commerciaux sont très limités: plus de "80% de ses exportations aboutissent en Chine", affirme Ole Hansen, analyste chez Saxo Bank.

Le détroit d'Ormuz, passage ultra stratégique

Le risque principal pour le marché pétrolier reste celui d'un blocage du détroit d'Ormuz, qui relie le Golfe à l'océan Indien.

Ce passage, principale voie de navigation connectant les riches pays pétroliers du Moyen-Orient au reste du monde, est "de facto fermé", ont affirmé samedi les Gardiens de la Révolution cités par des médias iraniens.

Environ 20 millions de barils de brut y circulaient quotidiennement en 2024, selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), l'équivalent de près de 20% de la consommation mondiale de pétrole liquide.

Le détroit est particulièrement vulnérable en raison de sa faible largeur, 50 kilomètres environ, et de sa profondeur, qui n'excède pas 60 mètres.

Et "même un simple doute concernant la sécurité dans le détroit pousserait de nombreux navires, pour des raisons d'assurance, à rencontrer des difficultés à le traverser, car les primes augmenteraient fortement", souligne Arne Lohmann Rasmussen, de Global Risk Management.

Selon des données partagées par le site spécialisé Marine Traffic, une partie des pétroliers ont fait demi-tour ou se sont arrêtés avant de passer le détroit d'Ormuz samedi.

Washington a de son côté appelé les navires commerciaux à "rester à l'écart" du Golfe.

Mais "dans un délai de quelques jours, la supériorité aérienne et navale américaine pourrait rétablir un niveau de sécurité permettant la reprise du transport maritime commercial" dans la zone, selon Jakob Larsen, responsable de la sûreté et de la sécurité chez Bimco, l'une des principales associations d'armateurs dans le monde.

Le risque d'un embrasement régional

Aucun pays n'est épargné par les représailles iraniennes dans une région où les Etats-Unis disposent de bases militaires.

Importants producteurs pétroliers, les Emirats arabes unis, le Koweït et l'Irak ont tous trois été ciblés par des frappes de Téhéran. Plusieurs explosions ont été entendues en Arabie saoudite.

"Le risque d'escalade est plus important que celui observé lors des récents conflits régionaux", juge Jason Bordoff, président du Centre sur les politiques énergétiques mondiales à l'université de Columbia.

A l'ouverture des marchés à l'issue du weekend, les cours du pétrole pourraient flamber face au risque de ruptures d'approvisionnement énergétique.

"Plus de 100 dollars le baril prochainement", a assuré sur X le conseiller économique du Kremlin, Kirill Dmitriev. Un tel niveau n'a pas été observé depuis le début de la guerre en Ukraine il y a quatre ans.

Pour l'Iran, faire bondir les prix du baril serait aussi un moyen de pression sur Washington, alors que Donald Trump a promis à son électorat des prix de l'énergie bas.

Une réunion est prévue dimanche matin entre huit membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (Opep+).

Auteur: AFP


Dimanche 1 Mars 2026 - 12:52



Setal People - 20/01/2026 - 0 Commentaire

Keur Massar : Sadio Mané immortalisé aux Parcelles Assainies Unité 5

Keur Massar : Sadio Mané immortalisé aux Parcelles Assainies Unité 5
À veille de la finale historique de la CAN entre le Maroc et le Sénégal, Cheikh Niang, ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, revient sur la...

CAN 2025 /Après le sacre historique du Sénégal : Sadio Mané dévoile pour la première fois le visage de sa fille

20/01/2026 - 0 Commentaire
CAN 2025 /Après le sacre historique du Sénégal : Sadio Mané dévoile pour la première fois le visage de sa fille
Au-delà de l’exploit sportif, une autre image forte a marqué la fin de la rencontre. Lors de la cérémonie de remise des médailles, Sadio Mané, accompagné de son épouse Aïcha Tamba, venue soutenir...

La chanteuse guinéenne Djélikaba Bintou Kouyaté doit une nouvelle fois faire face à ses détracteurs

10/12/2025 - 0 Commentaire
La chanteuse guinéenne Djélikaba Bintou Kouyaté doit une nouvelle fois faire face à ses détracteurs
Dans un communiqué publié sur son compte Facebook, la chanteuse Djélikaba Bintou Kouyaté a fermement nié toute implication dans une vidéo à caractère indécent circulant sur les réseaux sociaux. Elle...

Sidiki Diabaté vs Cheikhna Nimaga: L’audience renvoyée au 16 décembre prochain

10/12/2025 - 0 Commentaire
Sidiki Diabaté vs Cheikhna Nimaga: L’audience renvoyée au 16 décembre prochain
L’influenceur malien Cheikhna Nimaga, plus connu sous le nom de Général Chico 223 et résidant au Sénégal, a été attrait ce matin devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, suite à une...

Scandale Miss Universe : Raúl Rocha fait des révélations et secoue l’univers entier

26/11/2025 - 0 Commentaire
Scandale Miss Universe : Raúl Rocha fait des révélations et secoue l’univers entier
Le président de Miss Universe, Raúl Rocha, est au centre d’une tempête médiatique. Dans une vidéo-confession très attendue, il a formulé des reproches contre Olivia Yacé, la candidate ivoirienne,...

Chronique - 08/02/2025 - 0 Commentaire

SetalChat_a6370.html
Revue de presse

Revue de presse - 23/02/2026 - 0 Commentaire

Vie de couple

Vie de couple

Mariage en vue : trois clés nécessaires pour un plein succès

02/08/2021 - 0 Commentaire
Le mariage, c’est le trait d’union entre deux destins. Réussir une vie de couple demande aussi des préalables, une introspection. Ola vous donne ici les 3 clés nécessaires pour bien réussir votre...

Messieurs, voici 6 techniques simples pour éviter l’éjaculation précoce

10/05/2021 - 0 Commentaire
Messieurs, voici 6 techniques simples pour éviter l’éjaculation précoce
Vous souffrez d’éjaculation précoce ? Voici des techniques simples qui vous aideront. Éjaculer avant votre partenaire est le problème le plus courant chez les hommes à un moment donné de leur vie....

Les dix aphrodisiaques qui assurent une saine vie de couple

17/02/2021 - 0 Commentaire
Les dix aphrodisiaques qui assurent une saine vie de couple
Ah qui n’a jamais rêvé de trouver le stimulant sexuel qui réveillerait les ardeurs de son partenaire ? Un petit coup de mou et hop une pincée de poudre magique et ça repart ! Mais quels sont les...
Google+
Partager ce site

Contribution

Le Sénégal dans l’incertitude (Pr Moussa DIAW, politologue)

Le Sénégal dans l’incertitude (Pr Moussa DIAW, politologue)
L’élection de Bassirou Diomaye Faye , le 24 mars 2024, avec 54% dès le premier tour, représente un tournant dans l’histoire politique du pays car elle s’est déroulée dans un contexte particulier de...

La Jeunesse Sénégalaise : La Grande Trahison de Pastef: (Député Abdou MBOW Groupe Takku Wallu Sénégal)

La Jeunesse Sénégalaise : La Grande Trahison de Pastef: (Député Abdou MBOW Groupe Takku Wallu Sénégal)
La Jeunesse Sénégalaise : La Grande Trahison de Pastef. Les images de milliers de jeunes Sénégalais devant la structure qui accueille le dépôt de leurs dossiers leur permettant d’aller travailler en...
Radios en ligne

Radios en ligne

La PRESSE sur Setal
Connectez-vous sur l'essentiel
Dakar musique
Dépêches APS
Dernière minute
Diasporaenligne.net
http://www.guide-business.com
Journalnt.com
koldanews
L'actualité au Sénégal
Mourides.info
ndarinfo
Premier site sur le mariage
Pressafrik
Radiodiffusion télévision sénégalaise
S'informer devient un plaisir!
sen360.com
Sunudiaspora
Sunugal Infos