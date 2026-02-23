Kédougou : trois sites d’orpaillage clandestin démantelés

La Légion de Gendarmerie de Kédougou informe avoir mené, le samedi 21 février 2026, plusieurs opérations de sécurisation dans son secteur de compétence, aboutissant au démantèlement de sites d’orpaillage clandestin.



De 10h00 à 17h00, les éléments du GARSI-2 déployés dans les postes avancés de Gamba-Gamba et de Saeinsoutou ont procédé au démantèlement de trois sites d’orpaillage illégal situés dans les villages de Bantanko, Bondala et Mouran.



Le bilan matériel fait état de la saisie de : 14 groupes électrogènes ; 6 marteaux-piqueurs ; 8 motopompes ; 5 machines-pompes ; 2 panneaux solaires ; 1 pompe à eau.



Les gendarmes ont également procédé à la destruction sur place de : 25 machines dites « cracheuses » ; 5 dispositifs de forage électrique ; 7 motopompes ; et plusieurs abris de fortune.



Ces opérations s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre l’exploitation aurifère illégale et ses impacts sécuritaires et environnementaux.

