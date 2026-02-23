Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie : la vérité sur l’arrestation d’une femme

Dans son édition de ce lundi, Les Échos fait son mea culpa : «Mercredi dernier, nous avons écrit que parmi les personnes arrêtées figure une dame du nom de F. Ngom, technicienne de surface. Nous nous excusons auprès de nos lecteurs car, il ne s’agit pas d’une femme, mais plutôt d’un homme, technicien de surface. C'est une méprise de notre part.»



Ainsi, dans le cadre de l’enquête relative à l’«affaire Pape Cheikh Diallo et Cie», seuls des hommes ont été arrêtés jusque-là. De douze individus, au début de l’histoire révélée par Seneweb, la liste des suspects a franchi la vingtaine et l’on avance qu'elle n'est pas près de s'arrêter de s'allonger.

