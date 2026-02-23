Tivaouane Peulh-Niague : la mairie investit 16 millions FCFA dans l’éducation mais les défis persistent

La cérémonie s’est déroulée en présence d’élèves, de parents, de directeurs d’établissements et d’autorités locales. Le lot distribué comprenait cahiers, risographes, craies, moquettes, rames de papier et autres manuels essentiels au bon fonctionnement des écoles et daaras.



“Aujourd'hui, nous avons mis à la disposition de la population un lot de matériel pour les daaras, de tapis, de rames de papier, de cahiers et d'autres accessoires nécessaires au bon fonctionnement de la collectivité. Ce lot sera distribué sur l'intégralité de la commune, qui compte plus de trois cent cinquante daaras, la plus grande concentration du département de Rufisque”, a souligné le maire Momar Sokhna Diop.



Si la dotation répond à un besoin immédiat en fournitures, la mairie et les acteurs éducatifs restent confrontés à d’autres enjeux, notamment liés à l’état civil des enfants. Ousmane Niang, président de la commission éducation, constate un phénomène récurrent :



“Les parents tardent à déclarer leurs enfants à la naissance. Cela pose problème pour l’inscription aux examens et la délivrance de certificats. Il faut redoubler de sensibilisation et s’assurer que chaque enfant dispose de tous ses documents, sans quoi il en sera le principal perdant”, a-t-il expliqué.



Le maire renchérit : “Nous sommes dans une zone en pleine transformation, d’un milieu rural vers une zone urbaine. Certains enfants ne sont pas déclarés ou le sont tardivement. Cela affecte leur parcours scolaire et nous appelons les familles à régulariser la situation pour que leurs enfants puissent accéder sans encombre aux examens”, a lancé Momar Sokhna Diop.



Les directeurs d’école alertent également sur la pression démographique qui impacte les établissements. Rassoul Sow, coordonnateur des directeurs d’école de Niague, insiste sur le lien entre dotations et infrastructures :



“Nous sommes très satisfaits de cette dotation, qui prend en compte les besoins pédagogiques, mais nous faisons face à un boom démographique. Les effectifs grimpent, les salles et les table-bancs manquent. Nous lançons un appel pour que la carte scolaire soit adaptée et que de nouveaux espaces soient réservés pour accompagner cette croissance”, a déclaré M. Sow.



Avec ce geste, le maire Momar Sokhna Diop et son équipe réaffirment leur volonté d’investir dans l’avenir des jeunes : “Au-delà de ce montant de 16 millions FCFA, nous avons d’autres rubriques dans le budget destinées à soutenir les jeunes, lors des fêtes religieuses, des manifestations ou pour des cas particuliers. L’éducation reste une priorité de notre mandat”, a conclu le maire.