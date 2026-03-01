Zac Mbao : Arrestation de trois agresseurs à moto, dont deux récidivistes

À bord d’un deux-roues, les susnommés ont agressé une dame devant son domicile à la Cité Mentor. Sous la menace d'un couteau, ils se sont emparés de son téléphone portable. Dans leur fuite, les assaillants ont été appréhendés et lynchés par la population avant que les éléments de la brigade de recherches, en patrouille dans le secteur, n'interviennent pour les extraire et les conduire au poste de police.

L'enquête a révélé que deux des trois individus sont des récidivistes notoires. Ils avaient été récemment élargis de prison après avoir purgé des peines respectives de 6 et 5 mois pour des faits similaires de vol, suite à un précédent défèrement par les mêmes services.

Les trois individus sont actuellement en garde à vue et seront présentés au parquet.