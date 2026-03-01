Face à l’escalade des tensions au Moyen-Orient : Le Gouvernement de la République du Sénégal exprime sa profonde préoccupation

Le Gouvernement de la République du Sénégal exprime sa profonde préoccupation face à l’escalade des tensions au Moyen-Orient, à la suite des récents développements militaires qui font peser de graves risques sur la paix et la stabilité régionale. Il condamne l’usage de la force quel qu’en soit le prétexte, surtout lorsqu’elle est une menace réelle à la souveraineté des États et à la stabilité mondiale.





