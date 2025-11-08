Setal.net

Vaste chamboulement dans la Gendarmerie : Le Président Bassirou Diomaye Faye valide une vague de nominations

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a signé le 15 octobre 2025, un décret officialisant une importante vague de nominations au sein de la Gendarmerie nationale.


Ces décisions, qui prennent effet à compter du 1er septembre 2025, concernent plusieurs officiers supérieurs appelés à occuper des postes de commandement, de formation et de coordination stratégique. Elles traduisent la volonté du haut commandement militaire, de renforcer l’efficacité opérationnelle de l’institution et de consolider la chaîne hiérarchique face aux nouveaux défis sécuritaires.

Parmi les nominations phares, le colonel El Hadji Assane Seck, précédemment chef de l’État-major du Cadre interministériel de coordination des opérations de lutte anti-terroriste (CICO), devient commandant de la Légion du Quartier général. Le lieutenant-colonel (ITA) Birama Fall, ancien chef du Groupe d’intervention de la Gendarmerie nationale (GIGN), est promu commandant de la Légion de Gendarmerie territoriale de Tambacounda, en remplacement du lieutenant-colonel Ousmane Diop. Ce dernier prend désormais la direction de la Coopérative d’habitat de la Gendarmerie nationale, succédant au chef d’escadron Aly Sène.

Des changements notables touchent également les structures de formation et de sécurité. Le lieutenant-colonel Abdoulaye Banna Sambou, jusque-là chef du Centre d’instruction cynotechnique, est nommé commandant de l’École des sous-officiers de la Gendarmerie nationale. Son prédécesseur, le lieutenant-colonel Jean Sylvain Malack, prend le commandement de la Légion de Sécurité et de Protection, en remplacement du lieutenant-colonel Baba Zoumanigui. Quant au lieutenant-colonel Malick Sow, précédemment en service à la Division du Soutien, des Équipements et de la Mobilité, il devient commandant de la Légion de Sécurité routière, en remplacement du lieutenant-colonel Ibrahima Ngom.

D’autres mutations concernent les unités d’intervention et les groupements mobiles. Le lieutenant-colonel Ousmane Bâ est nommé commandant du 1er Groupe d’escadron de la Légion d’intervention. Le chef d’escadron Boubou Niane dirigera désormais le Groupement de Gendarmerie mobile de Dakar, tandis que le chef d’escadron Ibra Sèck Gueye prend les commandes à Kolda. Le chef d’escadron Mor Guèye est affecté au Groupement blindé de la Légion d’intervention et le capitaine (ITA) Bassirou Seck, devient commandant du Groupement de Gendarmerie mobile de Thiès.
 
 


