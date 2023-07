VISITE DU CHANTIER DE CONSTRUCTION/RÉHABILITATION DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE SÉNÉGALAISE TOBACCO ROAD DE BANJUL

En prélude à l’inauguration de l’école sénégalaise de Banjul par Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République, prévue le 1er août 2023, le Ministre de l’Education nationale, Docteur Cheikh Oumar ANNE a procédé à une visite d’évaluation du niveau d’achèvement des travaux de ladite école. A la tête d’une forte délégation composée de Directeurs, de Chefs de service et de l’Inspecteur d’Académie de Kaolack, le Ministre a effectué la visite du chantier le 26 juillet 2023 , en présence de Son Excellence Monsieur Bassirou SÈNE, Ambassadeur du Sénégal en Gambie, de l’Honorable Député Ibrahima SAKHO, représentant la diaspora sénégalaise de la Gambie, des parents d’élèves, des enseignants et des Chefs religieux. A la fin de la visite guidée, Monsieur le Ministre a tiré, entre autres, les conclusions suivantes : - entièrement financé par l’état du Sénégal, l’ouvrage, prototype architectural de haute qualité d’un coût de trois cent quatre-vingt sept millions (397 000 000) de francs CFA, est réalisé à 100/100; - les équipements et mobiliers sont livrés ; - l’environnement est embelli par l’aménagement paysagiste. L’école compte trois salles de classe pour le Préscolaire, douze pour l’Élémentaire, un bloc administratif, deux blocs d’hygiène, une salle informatique, une salle de réunion, une loge-gardien et un terrain de sport multifonctionnel. Elle va accueillir 934 élèves de 17 nationalités. En somme Monsieur le Ministre a exprimé sa satisfaction. Quant à la communauté, elle a salué le respect de l’engagement de Son Excellence Monsieur le Président de la République. En effet, il sied de rappeler que le Chef de l’État, lors d’une de ses visites, avait donné des instructions au Ministre de l’Éducation nationale de reconstruire l’école qui était dans un état de délabrement notoire. C’est pourquoi la communauté sénégalaise de Gambie s’est engagée à lui réserver un accueil chaleureux. Le ministre a terminé sa mission par une visite guidée des écoles et établissements sénégalais de Kanifing. Il faut noter, qu’avant le démarrage de la mission, Monsieur le Ministre et sa délégation ont rendu une visite de courtoisie à son homologue gambien, Madame Claudiana Cole. A l’issue des échanges, les deux ministres se sont inscrits dans une perspective de mutualisation d’expériences et de mise en œuvre de projets communs qui iront dans le sens de raffermir les liens entre les deux pays.