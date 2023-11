VELINGARA : un champ de cannabis démantelé à Sadaga.

Un champ de cannabis vient d’être démantelé au village de Sadaga situé à proximité de la Gambie par l’unité contre la drogue de Kounkané. Ainsi, cette opération entre dans le cadre de la lutte contre la drogue et le grand banditisme. En effet, ce coup de filet des limiers a été facilité par l’interpellation d’un dealer notoire dans le village qui détenait par devers lui 7 kilogrammes de chanvre indien. Et c’est à la suite de cela et grâce à la perspicacité de l’unité de lutte contre la drogue que ce champ a été démantelé, selon notre source. Dans la même dynamique, il faut rappeler que la brigade régionale de stupéfiants de Kolda a pu aussi démanteler le mois dernier un vaste champ de chanvre indien à Saré Daouda dans la commune de Bourouko du département de Yoro Foula. D’ailleurs, lors de cette opération trois individus avaient été interpellés dont deux pour culture de chanvre indien et un pour détention et trafic de chanvre indien, d’aprés notre source.