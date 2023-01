VAR : Quand Sonko promettait de blacklister RFI

Dans un long entretien devant la presse sénégalaise, le 11 mars 2022 le maire de Ziguinchor a annoncé que les médias – Jeune Afrique, Le Monde et RFI – ayant recueilli le témoignage d’Adji Sarr un an après le déclenchement de l’affaire judiciaire les opposant seraient désormais interdits d’accès à ses conférences de presse. Il les a également accusés d’être en « mission commandée » pour le compte de la France afin d’enrayer sa marche vers le pouvoir mais aussi d’avoir été payés pour réaliser leurs articles. Le serment a tenu moins d'un an puisque Ousmane Sonko a accordé un entretien à RFI, ce vendredi.