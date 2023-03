Urgent : Koppar express vers la faillite

Le bureau exécutif du rassemblement des entreprises du secteur des technologies de l’information et de la communication (RESTIC) alerte sur risque de faillite qu’encoure Koppar Express. Selon le RESTIC, ceci est arrivé suite à l’arrestation de l’un de ses actionnaires et prestataire, Seydou Ba. Pour sauver cette entreprise innovante et surtout les emplois et les clients, le bureau des rassemblements des entreprises du secteur des technologies, implore l’aide des plus hautes autorités judiciaires dont le parquet de Dakar à revoir le dossier de Seydou Ba. Le Restic, demande aux autorités d’opter plutôt pour le contrôle judiciaire à l’encontre de leur prestataire. Par ailleurs, le Resric demande aux plus hautes autorités l’élargissement des fondateurs de Koppar Express et un meilleur cadre législatif qui protège les entrepreneurs du digital et du numérique pour le développement de leur busines modelé autour de l’innovation financière et technologique. Pour rappel, Seydou Ba a été interpellé et placé sous mandat de dépôt pour financement via Koppar express des activités de nature à compromettre la sécurité et occasionnant des troubles politique graves.