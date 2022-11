Universités sénégalaises : La grève des Pats se poursuit

C’est un dialogue de sourds entre les travailleurs des universités du Sénégal et le ministre de l’Enseignement supérieur, Moussa Baldé. En l’absence d’une réaction du ministre, les Pats ont décrété à nouveau 72 heures renouvelables à partir de ce lundi 28 novembre. Les deux parties ne se parlent plus depuis une semaine, alors que les Pats ont fermé les bureaux pour réclamer entre autres la revalorisation salariale et la signature du décret régissant cette catégorie de la communauté universitaire. « L’intersyndicale des personnels administratifs, technique et de service des universités et le SYNTES portent à la connaissance de tous les militants et sympathisants que le ministre est resté dans un mutisme total depuis notre dernière rencontre à Diamniadio, le 22 novembre 2022. Certes, il avait promis de nous revenir après discussions avec sa hiérarchie mais pour le moment, aucune évolution n’est notée », souligne un communiqué conjoint des deux entités. Le dialogue devient de plus en plus difficile entre le ministère et les syndicats depuis que certains parmi ces derniers ont signé un protocole d’accord que les grévistes appellent ‘’protocole de la honte’’. Alors que les travailleurs des universités réclament leur part de la revalorisation salariale décidée par Macky Sall, le ministre pense que les Pats ne sont pas éligibles. D’où cette grève. Récemment, le Saes aussi a sorti un communiqué pour réclamer entre autres points que cette revalorisation soit effective chez les enseignants du supérieur.