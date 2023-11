Université Alioune Diop de Bambey : la section SAES dénonce la fermeture des universités

La section du syndicat autonome des enseignants du supérieur de l’université Alioune Diop de Bambey (SAES-UADB) a organisé, lundi, un sit-in pour dénoncer « la fermeture et l’arrêt des enseignements dans la quasi-totalité des universités publiques sénégalaises », a constaté l’APS. « Conformément aux directives du bureau national du SAES, la coordination UADB, a organisé un sit-in pour dénoncer publiquement la fermeture et l’arrêt des enseignements dans la quasi-totalité des universités publiques sénégalaises », a expliqué le responsable de la communication de la section SAES-UADB, Lat Sow. Les enseignants de l’université de Bambey dénoncent par la même occasion « le non-respect du protocole d’accord SAES-gouvernement, le non-paiement des salaires dans certaines universités dont Bambey, ainsi que le mutisme et l’indifférence totale du ministre de tutelle en ce qui concerne la situation des universités ». « Face à cette situation alarmante, nous allons organiser dans les plus brefs délais, un autre sit-in sur le site de Bambey de l’UAD pour dénoncer publiquement la dégradation de notre établissement », a lancé M. Sow. Il réclame par ailleurs, « l’abandon du bâtiment B, identifié comme à risque, pour assurer la sécurité du personnel et des étudiants, de même que la mise en place d’un plan d’urgence pour l’UADB qui traverse une crise (…) et un déficit d’infrastructures indispensables ». Les enseignants disent également « refuser catégoriquement toute violation du décret relatif à l’orientation des nouveaux bacheliers et de la massification incontrôlée des universités ». De même, ils dénoncent « les lenteurs sur le processus de nomination du recteur de l’UAD qui a démarré depuis le mois de juin ». Fort de ce constat, Lat Sow a appelé à la « mobilisation de l’ensemble du personnel enseignant et de recherche, pour restaurer la dignité et le prestige de cette université gravement compromis (…) ».