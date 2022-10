Union internationale des avocats : Macky Sall préside le 66è congrès à Dakar

Ouverture ce mercredi au Cicad du 66ème congrès de l’Union internationale des avocatsAvec plus de 2000 membres répartis dans 110 pays, cette organisation presque centenaire tient pour la 1ère fois ses assises en Afrique subsaharienne. Au menu, deux thématiques, la gouvernance des ressources minières et énergétiques mais aussi l’efficacité et la pertinence des systèmes judiciaires. La rencontre a été présidée par le Président Macky Sall.