Une session de dialogue politique entre le gouvernement et les ambassadeurs des pays de l’UE s’ouvre mardi

Une session de dialogue politique réunira ce mardi, à Dakar, les ambassadeurs des États membres de l’Union européenne (UE) et le gouvernement du Sénégal, a appris l’APS du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, samedi. ‘’La rencontre sera co-présidée par Monsieur Ismaïla Madior FALL, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur et Monsieur Jean-Marc PISANI, ambassadeur de l’UE au Sénégal’’, précise-t-il. Il signale que ‘’les ministres sénégalais en charge de l’Intérieur, des Forces Armées, de l’Économie, de la Formation Professionnelle et des Sénégalais de l’extérieur, vont également participer à la réunion’’. ‘’Le dialogue politique est un pilier du partenariat entre l’Union européenne et le Sénégal qui aménage un espace d’échanges permettant de définir les lignes politiques communes sur lesquelles se fondent le partenariat politique et la coopération dans des domaines prioritaires et d’intérêt commun pour l’UE et le Sénégal’’, rappelle la même source.