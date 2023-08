Une pirogue qui a quitté le Sénégal avec 105 personnes, dont deux mineurs, secourue au large des îles Canaries

Une pirogue avec 105 personnes à bord a été secouru ce vendredi par Salvamento Maritimo à 9,6 kilomètres d'El Hierro et transféré au port de La Restinga, selon l'agence EFE. Selon les informations publiées par Salvamento Marítimo sur son profil Twitter, parmi ses occupants se trouvaient 7 femmes et 2 mineurs. Ils auraient quitté Dakar, selon les déclarations qu'ils ont fournies aux autorités. Au cours du mois d'août, il y a eu plusieurs arrivées sur cette île en provenance de différents bateaux, un avec 159 personnes à bord, un autre 42 et un autre avec 138, ce dernier, également, avec des occupants qui prétendaient venir du Sénégal.