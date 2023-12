Une pirogue partie du Sénégal avec 125 migrants interceptée en Espagne

Les autorités espagnoles ont secouru ce dimanche 24 décembre, une nouvelle pirogue partie du Sénégal avec à son bord 125 migrants clandestins. Barça ou Baraskh est de s’estomper. Les garde-côtes espagnoles ont secouru ce dimanche 24 décembre, une nouvelle pirogue partie du Sénégal avec à son bord 125 personnes. L’embarcation a accosté sur l’île d’El Hierro. L’émigration clandestine a atteint cette année son paroxysme de gravité. Cette année, plus de 36 mille arrivées ont été enregistrées sur les côtes espagnoles avec une majorité de Sénégalais. Youssou Mbengue, représentant des migrants révélait que l’émigration irrégulière a fait plus de 7000 morts et disparus, sans compter ceux qui meurent dans le désert et dont on parle très peu. Selon les chiffres de l’Organisation internationale pour les migrations (Oim), le nombre de morts dans les couloirs migratoires est sous-estimé. «Depuis 2014 jusqu’à maintenant, plus de 60 mille vies perdues dans le monde, du fait de l’émigration irrégulière, dont plus de 22 mille sur la route de la Méditerranée. Le désert du Sahara, traversé par des milliers de migrants, représente également un terrain inhospitalier où la mort frappe régulièrement. Plus de 2000 vies ont été perdues dans le Sahara depuis 2014.