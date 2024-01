Une gravissime affaire éclabousse la Sen’Eau

Les travailleurs de la Sen’Eau ruent encore dans les brancards et font des graves déballages. La crise perdure à la Sen’Eau. Oumar Ba, secrétaire général des travailleurs de la Sen’Eau fait des révélations sur la gestion l’administration. « Un groupe de secrétaires généraux tente d’imposer, contre la volonté de l’écrasante majorité des travailleurs, M. Sy comme représentant des travailleurs du secteur de l’eau au Conseil d’administration de Sen’EAU, sans élections avec l’apparente bénédiction de la Direction générale », a dénoncé Ba. Selon lui, cette collusion entre travailleurs et le groupe Suez, détenteur de 45% de l’actionnariat de Sen’Eau, mettrait de facto l’Etat du Sénégal en minorité dans le capital de la société, avec comme grave conséquence, la perte du contrôle d’un secteur aussi stratégique pour le pays. A signaler que les travailleurs détiennent 11% des actions de Sen’Eau et que ce sont ces 11% qu’on cherche à les chiper. Sen’Eau à 8%, Onas 1,5%, Sones 1,5%. Rappelons que l’intersyndicale fustige des « actes délictueux » de la direction. « Le refus de mener des négociations sérieuses pour l’augmentation des salaires des travailleurs à 40% conformément au mémorandum de 2018 ; la dégradation des conditions de travail qui installe le personnel dans une forme de précarité sans précédent ; les affections sanctions, arbitraires pour faits de grève ; les promotions internes non basées sur le mérite » sont entre autres les manquements dénoncés au sein de l’entreprise par les syndicalistes.