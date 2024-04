Une fille de sept ans mortellement fauchée par un véhicule

Un accident mortel s’est produit hier samedi 13 Avril vers dix heures sur la route Louga-Dahra à hauteur de l’entrée du village de Thila situé dans la commune de de Thiaméne–Pass(département de Linguère). Un véhicule 4x4, en provenance de Louga pour Dahra, conduit par Hamady Sow, a mortellement fauché une fille du nom de Fatou Sall âgée de sept ans et élève en classe de CP à l’école élémentaire de Melakh, un village distant de huit kilomètres de Thila. C’est en voulant éviter un autre véhicule venant du sens inverse que le chauffeur a perdu le contrôle du volant et heurté mortellement la fille qui tentait de traverser la chaussée en courant de la gauche vers la droite avec ses camarades. Le choc a été si brutal que la victime a été renversée et traînée à plus de trois mètres de la chaussée. Informés, les gendarmes et les sapeurs- pompiers de Dahra se sont transportés sur les lieux de l’accident. Après constat, le corps sans vie de la fille a été déposé à la morgue du centre de santé Elisabeth Diouf de Dahra. Quant au chauffeur Hamady Sow, il a été arrêté et placé en garde à vue pour homicide involontaire. Selon une source familiale, la victime en classe de C.P au village de Mélakh était venue à Thilla pour passer les fêtes de Pâques auprès de sa grand-mère.