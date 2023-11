Une Maison de la jeunesse et de la citoyenneté bientôt dans les 46 départements, promet Macky Sall

Le président de la République Macky Sall, a annoncé, mercredi, à Kaolack (centre), la construction d’une Maison de la jeunesse et de la citoyenneté (MJC) dans les 46 départements du pays en vue de ‘’raffermir l’engagement citoyen de la jeunesse sénégalaise et son attachement aux valeurs de la République’’. ‘’Avec ce majestueux bâtiment de dernière génération, les jeunes du département de Kaolack disposent désormais d’un cadre privilégié d’épanouissement intégral, à la hauteur de leurs attentes et de leurs aspirations légitimes, et ce sera bientôt le cas dans l’ensemble des 46 départements que compte le pays’’, a annoncé Macky Sall en marge de sa tournée économique dans le centre du pays. Le chef de l’Etat intervenait après avoir inauguré la maison de la jeunesse et de la citoyenneté de Kaolack dont le coût est estimé à un milliard de francs CFA. L’objectif visé à travers la MJC est de promouvoir la gouvernance participative et de raffermir l’engagement citoyen des jeunes et leur attachement aux valeurs de la République, a soutenu le président Sall. ‘’La MJC incarne un changement de paradigme. Elle ambitionne de contribuer à l’émergence d’une citoyenneté active et positive, éloignant du spectre de l’émigration clandestine, des actes d’incivilité et de certains comportements malveillants’’, a fait valoir le chef de l’Etat. Il a invité les jeunes à ‘’prendre le relais pour perpétuer le legs des anciens sur les valeurs qui fondent la nation notamment la tolérance, la cohésion sociale, notre commun vouloir de vie commune et ainsi asseoir notre développement endogène par le culte de l’effort et du travail bien fait’’. Selon le chef de l’Etat la MJC constitue un modèle ‘’soigneusement pensé pour servir de cadre de formation civique et patriotique ». »Ce foyer sera également ouvert à l’essor de la communication intergénérationnelle où les jeunes peuvent interagir entre eux, mais aussi avec les moins jeunes et les seniors dont ils ont besoin de profiter de l’expérience »a-t-il ajouté.