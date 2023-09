Une Fédération d’association religieuse demande la libération de Sonko et Cie

La Coordination des associations et mouvements islamiques du Sénégal (CAMIS) a réclamé, dimanche, la libération de Ousmane Sonko et des acteurs politiques arrêtés pour des délits d’opinion et des autres citoyens placés en détention préventive pour des délits mineurs liés à des manifestations. La CAMIS appelle les autorités du pays à s’atteler à « la libération de tous les acteurs politiques en détention pour délit d’opinion ou agissement politique depuis l’éclatement de l’affaire dite de Sweet Beauté ». « Cette affaire [est] l’élément déclencheur de toute cette vague de contestation et de répression dont les conséquences sont incommensurables […] pour notre pays », affirme-t-elle dans une déclaration parvenue à l’APS. La CAMIS fait allusion à l’affaire judiciaire qui a valu à l’opposant Ousmane Sonko une condamnation à une peine de prison de deux ans ferme pour « corruption de la jeunesse », le 1er juin dernier.