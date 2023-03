Un véhicule de type 4x4 se renverse : Un mort et trois blessés graves

La route a encore fait des victimes. En effet, un véhicule 4x4 de marque Nissan ,qui roulait dans le sens Guéoul-Louga, a dérapé et s’est renversé. L'accident s'est produit, hier dimanche, vers dix sept heures à hauteur du village de Keur Boumi. Le bilan fait état d'un mort et de trois blessés graves. Un enfant du nom de Babacar Dia, âgé de six ans, a perdu la vie dans cet accident tragique. Sa dépouille a été déposée à la morgue de l’hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga par les sapeurs-pompiers de la 52ème compagnie. Les blessés ont été admis au service d’urgences dudit centre hospitalier . La gendarmerie de Kébémer a ouvert une enquête.