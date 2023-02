Un second retour de parquet pour Hannibal Djim

L’activiste, Hannibal Djim bénéficie d’un second retour de parquet, le temps de designer un juge d’instruction pour ce dossier informe Me Khoureyssi Ba. Il est poursuivi pour 4 motifs, tels que appel à l’insurrection, apologie de la violence, incitation à des actes de nature à troubler la sûreté de l’état et financement d’activités subversives et séditieuses de nature à compromettre la sécurité publique et à occasionner des troubles politiques graves, le juge en charge de l’affaire sera désigné demain, mardi. Les membres du Frapp Diaspora dénoncent un kidnapping et exigent sa libération. D’ailleurs, cette libération sera aussi impossible pour le moment pour les douze (12) jeunes arrêtés à la cité Keur Gorgui, ils feront face au juge ce 16 février. » Le jugement des 12 jeunes raflés à la cité Keur Gorgui le 2 Février sera vidé le 16. HANNIBAL DJIM en second retour de parquet en attendant la désignation demain d’un juge d’instruction, » informe Me, Khoureyssi Ba sur sa page facebook