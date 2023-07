Un responsable de l'AFP de Moustapha Niass calque la porte

Mame Abdoulaye Tounkara, Secrétaire Général de l'AFP de la commune de Dieupeul Derkhlé a quitté le navire. Il a adressé une lettre en date du 16 juin, pour informer Moustapha Niasse, Secrétaire général national du parti. « Après avoir lancé officiellement le Mouvement de soutien « Fippu ak Mustafa » en vue de votre candidature, à l'élection présidentielle de février 2000, en réunissant sympathisants et futurs militants dans la commune de Dieuppeul - Derklé autour de l'idéal incarné par votre autorité sitôt que vous ayez lancé la déclaration « J'ai choisi l'Espoir », en 1999; et après une vie politique active de plus de deux décennies dans notre parti, j'ai observé le temps de réflexion nécessaire ayant abouti à la rédaction de ce courrier », a-t-il expliqué. Il ajoute : « De ma station de Secrétaire général de cette délégation communale, de sa structuration officielle à nos jour, et en sus d' échanges francs avec mes amis, parents, sympathisants et proches, sans qui mon action, fut-elle politique, citoyenne, sportive ou autre, serait inefficiente, et par convenance personnelle, j'ai décidé de mettre un terme à mon militantisme dans l'Alliance des Forces de Progrès, où je me suis fait des connaissances intéressantes, des amitiés inoxydables, des expériences enrichissantes mais aussi, et naturellement, parfois douloureuses, il faut l'avouer ». Tounkara remercie tout le monde qu'il a côtoyé du Secrétaire général au militant de base - et s'excuse auprès de camarades envers qui, sa modeste personne - par ses opinions - aurait été le levain d'une quelconque déconvenue, si minime soit-elle, les concernant.