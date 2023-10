Un proche de Sonko arrêté à Ziguinchor

Selon nos informations, le maire de la commune Bignona Bacary Diatta membre de la coalition Yewwi Askan wi est arrêté à l’instant à Ziguinchor. L’édile a quitté sa commune située à 30 kilomètres de Ziguinchor pour soutenir son leader Ousmane Sonko. Pour le moment les raisons de son arrestation restent inconnues. Le maire Bacary Diatta est arrêté en cours de route, venu assister une audience publique. Selon l’ajointe au maire des éléments en civil à bord d’une voiture pick up ont interpellé l’édile de Bignona en partance pour l’hôpital. Il venait au secours de la femme du bois sacré blessée lors du rassemblement devant le tribunal. Pour le moment le maire Bacary Diatta est au niveau de la gendarmerie de Néma. La situation a dégénéré dans cette partie du Sénégal entre les forces de l’ordre et de sécurité et les militants et sympathisants du maire de Ziguinchor Ousmane Sonko.