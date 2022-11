« Un plan a été ourdi contre Pape Alé pour le mettre aux arrêts… », (CAP)

« (Pape Alé Niang) a été interrogé sur la mort de François Mancabou« , révèle la Coordination des Associations de Presse (CAP) qui est revenue sur le dossier du journaliste d’investigation.Lors d’une réunion de travail avec les avocats de Pape Alé Niang ce samedi, la CAP avait pour objectif d’élaborer des stratégies pour sa libération. Ils ont profité de l’occasion, face à la presse, pour revenir sur les conditions de l’arrestation de Pape Alé Niang et la procédure enclenchée contre le journaliste. Entendu sur la mort de François Mancabou… D’après eux, PAN a été entendu sur la mort de François Mancabou et ses Lives sur le Général Moussa Fall. Des faits qui, rappelle Seneweb, remontent au mois d’avril. Un plan ourdi contre Pape Alé Niang… « Pape Alé était traqué. Un plan a été ourdi contre lui pour le mettre aux arrêts… Ils ont juste attendu le moment opportun pour lui coller un motif. Le secret de défense a donc été fomenté…« , soutient le porte-parole du jour Aminatou Mohamed Diop. Et sur le motif de l’arrestation de Pape Alé (Ndlr : diffusion d’informations militaires, recel de documents administratifs et militaires), la CAP précise qu’il a été ajouté des délits dont : la diffusion de fausses nouvelles. Sur le rapport de la gendarmerie… Et d’après toujours Aminatou Mohamed Diop, « il est incarcéré pour trois infractions pour lesquelles quatre articles ont été visés. Pape Alé Niang n’est pas entendu sur le rapport de la gendarmerie. Les poursuites ne concernent pas en réalité les accusations pour lesquelles il a été arrêté manu-militari… C’est regrettable que Pape Alé soit entendu sur les messages de radio du groupement mobile d’intervention et de la brigade des sapeurs-pompiers« .