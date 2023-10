Un nouveau scandale sexuel secoue la Cité Mixta

La Cité Mixta est encore secouée par une affaire rocambolesque de mœurs avec le démantèlement d’un réseau de prostituées et de dealers. Encore la Cité Mixta. Ce quartier célèbre pour ses frasques (sexuelles), est encore secouée par le démantèlement d’un réseau de prostitution et de trafiquants de drogue. 17 jeunes dont 7 filles ont été arrêtées par la police. Le groupe logeait dans un appartement meublé géré par l’agent immobilier M. Gomis. La bande qui s’adonnait à la prostitution et au trafic de drogue, avait cambriolé une maison, emportant un téléviseur et une voiture, relate L’OBS. Hier lundi, les mis en cause ont été déférés au parquet pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit par effraction, détention et trafic de volets, de haschich, proxénétisme… Tout est parti d’une dénonciation anonyme du délégué de quartier. Le 28 septembre dernier, les limiers débarquent sur les lieux avant de procéder à l’arrestation de Fallou Diop, Samba Ndiaye alias Puzzy, Maty Diop et Maimouna Ndao dans l’appartement privé. Ensuite Puzzy a balancé son ami Assane Ndiaye alias Mbappé qui était en train de suivre de loin l’opération. Il l’a désigné comme faisant partie du gang qui a cambriolé l’appartement de P. Kane. Une perquisition dans l’appartement meublé a permis de mettre la main sur 65 pilules de volet, sept paquets de chanvre indien, et cinq paquets de haschich. Les dealers et les belles de nuit ont été tous embarqués.